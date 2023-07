Inflacja niewiele wpłynęła na zadłużenie czynszowe w toruńskich spółdzielniach mieszkaniowych

- Na bieżąco monitorujemy stan zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań wykorzystując telefoniczne przypomnienia, ponaglenia pisemne, a przy większych zaległościach wezwania przedsądowe - usłyszeliśmy w spółdzielni. - Przy uporczywym zaleganiu zmuszeni jesteśmy niestety do dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego, co wiąże się dla dłużnika z dodatkowymi obciążeniami finansowymi. Zanim jednak do tego dojdzie prowadzimy rozmowy bezpośrednie z zalegającymi, analizując ich sytuację materialną. W efekcie tych działań zarząd spółdzielni wyraża zgodę na spłatę zaległości w ratach. Przy trudnościach w regulowaniu opłat sugerujemy możliwość skorzystania z dodatku mieszkaniowego udzielanego przez Urząd Miasta Torunia.