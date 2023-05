Inny wiek emerytalny w Polsce? Zmiany w przepisach i deklaracje w sprawie wieku emerytalnego. Znamy prognozy na 2024 rok

Emerytura 2024 - wybór, nie przymus

Aktualne zasady emerytur w Polsce

Marlena Maląg zaznacza, że nie ma w planach wydłużenia wieku emerytalnego. Podkreśliła, że nie po to przywrócono wiek emerytalny, aby później znowu ten wiek wydłużać. Obecnie jest to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska dodała, że funkcjonowanie naszego systemu emerytalnego opiera się na gromadzeniu kapitału.

Od czego zależy wysokość świadczenia?

Prezes ZUS zaznaczyła, że to, ile będzie wynosić nasza emerytura, jest zależne od wysokości opłacanych składek. Warto więc kontrolować stan konta emerytalnego. Zasada jest taka: im dłużej i więcej składek opłacano, tym wyższa będzie emerytura. Jeśli więc kobieta nie pójdzie na emeryturę w wieku 60 lat i zdecyduje się zrobić to kilka lat później, zbierze większy kapitał i wtedy emerytura będzie wyraźnie wyższa.

Co roku dochodzi do waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 1 marca wzrosły one o 14,8 procent. A jak może to wyglądać w przyszłości? W galerii przygotowaliśmy wyliczenia prognoz na 2024 rok wraz z zestawieniem aktualnych waloryzacji emerytur.