Inowrocław. Groźny wypadek z udziałem motocykla i auta osobowego

Do bardzo groźnego wypadku doszło w niedzielne popołudnie na Szosie Bydgoskiej na wyjeździe z Inowrocławia. Samochód osobowy marki Volkswagen skręcając w lewo nie zauważył wyprzedzającego go z tyłu motocykla i doszło do zderzenia. W jego wyniku, motocyklista został poszkodowany, a Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał go do szpitala. Jego stan lekarze określają jako ciężki. Volkswagenem podróżowały dwie osoby, które jednak nie ucierpiały.

Oprócz ZRM na miejscu zdarzenia pracowały też policja oraz dwa zastępy straży pożarnej. Na trasie mogą występować jeszcze utrudnienia.