Inteligent Business Centre Lab przy Sportowej już otwarte

Intelligent Business Centre Lab to spółka utworzona w 2018 roku przez Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu i Nicolaus Bank Spółdzielczy. Na inwestycję wykorzystano m. in. europejską dotację.

Nowoczesny budynek przy Sportowej

W nowoczesnym budynku, który ma nieco ponad trzy tysiące metrów kwadratowych powierzchni, funkcjonować będą trzy strefy użytkowe: Fab Lab - niedużej wielkości przestrzeń warsztatowa, Living Lab - przestrzeń użytkowa o charakterze laboratoryjnym do testowania w warunkach rzeczywistych i Demonstration Center - przestrzeń do demonstrowania opracowywanych produktów i usług.

- To tak innowacyjna rzecz, że trudno wytłumaczyć zwykłym ludziom, o co tu chodzi - przyznał marszałek województwa Piotr Całbecki. - Centrum ma służyć certyfikowaniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań w inteligentnym budownictwie. Służyć będzie bezpośrednio tym, którzy zajmują się technologiami na poszczególnych etapach budowania. Będziemy mogli w tym miejscu testować najnowsze rozwiązania. A wiadomo, że budownictwo było, jest i będzie motorem napędowym każdej gospodarki.

- To trzy tysiące metrów, w których będą inkubowały przedsiębiorstwa, prowadziły także doświadczenia zajmujące się przygotowaniem do wdrażania swoich projektów i produktów - stwierdził prezydent Torunia Michał Zaleski. - Całość oraz wspaniała lokalizacja w sąsiedztwie Trasy Mostowej powinny sprawić, że znajdą się firmy chętne do skorzystania z tej powierzchni.