Jagody: źródło witamin i same korzyści dla zdrowia. Dowiedz się, jakie dobrodziejstwa niesie ich spożywanie!

Jagody to owoce, które warto, zwłaszcza latem, włączyć do swojej diety. W lipcu znajdziemy je w lasach. Obsypane owocami krzaczki zachęcają do jedzenia tych pysznych owoców. Jagody pomagają w leczeniu zatruć pokarmowych. Dzięki nim zmniejsza się stężenie cukru we krwi – również u cukrzyków.