Jak nadmiar tłuszczu wpływa na Twój organizm, gdy codziennie spożywasz masło? Oto jego efekty!

Czym jest masło?

Masło składa się w około 80-90 procentach z tłuszczu mlecznego. Występuje w nim około 56 proc. nasyconych kwasów tłuszczowych. Dostępne na rynku polskim masło składa się zazwyczaj z 82 proc. tłuszczu, ok. 16 proc. wody i ok. 2 proc. nietłuszczowych składników stałych. Aż 50 g tłuszczu stanowią tłuszcze nasycone tj. tłuszcz laurynowy, mirystynowy, palmitynowy i stearynowy.

Co zawiera masło?

To dobre strony masła. Niestety jak już wspomnieliśmy wcześniej w maśle są także tłuszcze nasycone, czyli przede wszystkim tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Według American Heart Association (AHA) nie należy spożywać więcej, niż ok. 13 gramów tłuszczów nasyconych dziennie. Spożywanie tłuszczów nasyconych w nadmiarze podnosi poziom "złego" cholesterolu - LDL, co może przyspieszać rozwój miażdżycy, zatorów, zespołów naczyniowych, choroby niedokrwiennej serca oraz udaru mózgu.

Ile masła dziennie można zjeść?

Przyjmuje się, że dorosła, zdrowa osoba może jeść ok. łyżki masła dziennie. Jedna łyżka masła zawiera ok. 7 g wspomnianych tłuszczów nasyconych, czyli połowę limitu dopuszczalnego przez AHA. Trzeba jednak pamiętać, że masło nie jest jedynym źródłem tych tłuszczów w diecie (to także smalec, śmietana, jajka czy mięso). Tłuszcze nasycone nie powinny przekraczać 6 proc. dziennego zapotrzebowania na energię – to przekłada się na wspomniane 13 gramów (w przeliczeniu na kalorie mówimy o 120 kcal).