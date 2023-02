Jak odpalić samochód na mrozie? Proste sposoby o których trzeba pamiętać. Oto porady!

Poranne odpalanie silnika

Nie można odpalić. Ładowanie akumulatora

Obecnie większość baterii, montowanych w autach, jest bezobsługowych. W porównaniu z poprzednikiem najnowszy model nie posiada korków, gdzie dolewana jest woda destylowana. Dzięki technologii wapniowo-wapniowej lub wapniowo-srebrowej w sposób znaczący zmniejszono odparowanie elektrolitu, co sprawia, że płytki akumulatora są bez przerwy zalane tą substancją.

Pamiętajmy, aby nie doprowadzić do tzw. głębokiego rozładowania akumulatora. Jeśli tak się stanie i napięcie w nim spadnie poniżej 10 V, spowoduje to nieodwracalne zmiany chemiczne i pojemność baterii trwale zmniejszy się. Jeżeli jednak akumulator nadaje się do ładowania, po wyjęciu go z samochodu, przypinamy klemy prostownika do akumulatora: zacisk dodatni musi być przypięty do dodatniego bieguna, ujemny zaś do ujemnego. Po naładowaniu ponownie podłączamy akumulator w samochodzie. Warto pamiętać o pewnej zasadzie. Wyjmując akumulator z samochodu najpierw odpinamy minus, później plus. W przypadku ponownego podłączania akumulatora w samochodzie postępujemy odwrotnie - najpierw podpinamy plus, później minus.