Jak rozpoznać raka kości? Oto popularne objawy tego nowotworu. Lepiej ich nie bagatelizuj

Rak kości - takie są rodzaje

Rak kości. Jak przebiega leczenie?

Sposób leczenia raka kości zależy od bardzo wielu czynników, m.in. od typu nowotworu czy stopnia jego zaawansowania. W terapii wykorzystuje się zarówno leczenie chirurgiczne, chemioterapię, jak i radioterapię. W przypadku wczesnych zmian, gdy nie doszło do rozwoju przerzutów, przed chirurgicznym usunięciem nowotworu przeprowadza się cykl chemioterapii, która ma na celu zmniejszenie rozmiarów guza. Zwiększa to szanse na całkowite jego usunięcie w trakcie zabiegu.

Rak kości daje niepozorne objawy

Wraz ze wzrostem nowotworu może dojść do pojawienia się obrzęku, bolesności i zaczerwienienia okolicy, w której znajduje się guz. Do innych objawów zalicza się również niezamierzone chudnięcie czy zmęczenie mimo odpowiedniej ilości snu i odpoczynku.

Raki mogą zlokalizować się we wszystkich kościach, jednak najczęściej są to kości

Nowotwory złośliwe kości niestety mają to do siebie, że rosną szybko i równie szybko dają przerzuty. Do tego stopnia, że występują one już w momencie rozpoznania nawet u jednej piątej pacjentów. Mogą pojawić się w każdym narządzie, jednak najczęściej rzutują do płuc czy kości.