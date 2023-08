Jak się zmienił Toruń od lat 30? Wszystkich miejsc pewnie nie rozpoznacie! [Archiwalne zdjęcia]

Dawno tak ciekawych zdjęć Państwu nie pokazywaliśmy! Oto zestaw archiwalnych fotografii wykonanych w Toruniu przy okazji różnych inwestycji pod koniec lat 20. oraz w latach 30. ubiegłego wieku. Niektóre uwiecznione wtedy zakątki bardzo się zmieniły, dlatego, poza przyjemnością samego ich oglądania, proponujemy Państwu zabawę w detektywa.

Toruń. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

W grudniu 2020 roku informowaliśmy o tym, że światło dzienne niebawem ujrzy "Kronika Elektrowni, Gazowni i Tramwajów", którą w dwudziestoleciu międzywojennym prowadził inż. Zygmunt Wojciechowski. Niezwykle cenne dla historyków dzieło, które opracował Robert Kola, światło dzienne już ujrzało, chociaż z powodu pandemii dostęp do niego niestety jest dość ograniczony. Cóż, za jakiś czas na pewno będzie można się spotkać i o kronice porozmawiać. Mamy nadzieję, że do tej chwili bliżej już jest niż dalej.

Poza zawartymi w kronice informacjami, bardzo ciekawe są również umieszczone w niej zdjęcia. Podobnie jak kronika, pochodzą one ze zbiorów naszego Archiwum Państwowego i zostały zrobione przy okazji opisywanych przez Wojciechowskiego inwestycji. Są to zdjęcia niezwykłe, widać na nich m.in. fragmenty miasta, jakie wielu z nas pokonuje niemal każdego dnia, ale tak zmienione, że wręcz nierozpoznawalne. Przynajmniej na pierwszy rzut, oka, ponieważ po uważniejszej analizie okazuje się, że po nitce złożonej na przykład ze zrujnowanego dziś ogrodzenia, można dojść do bardzo interesującego kłębka.

Kapliczka, przy której rozbił się samolot

Dla nas są one szczególnie ciekawe, na jednym z nich na przykład widać kapliczkę na Winnicy, koło której we wrześniu 1927 roku doszło do wspominanej przez nas jakiś czas temu katastrofy lotniczej.

Dziś często słychać głosy o tym, że historyczne budynki, jakie jeszcze uchwały się na przedmieściach trzeba wyburzyć, żeby wprowadzić tam ład i porządek. Proszę zobaczyć, jak jeszcze przed wojną zabudowane było Jakubskie Przedmieście i jaki "ład oraz porządek" został tam wprowadzony w ostatnich dekadach.

Sami pobawcie się w detektywów

To już bardzo ciekawy zestaw zdjęć. Zapraszamy zatem na fotograficzną wycieczkę po dawnym Toruniu, a żeby dodatkowo ją Państwu uprzyjemnić zdjęcia ułożyliśmy w taki sposób, abyście również mogli pobawić się w detektywów. Najpierw więc w galerii zobaczycie Państwo same zdjęcia archiwalne, później zaś te same obrazki w towarzystwie widoków bardziej współczesnych.

Życzymy ciekawych wrażeń i miłej zabawy!

