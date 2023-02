Jak uzyskać emeryturę po mężu? Czy wdowa będzie musiała zrezygnować ze swojej? Będą zmiany w przepisach?

Na jakich zasadach jest przyznawana wdowia emerytura?

Kiedy wdowa skorzysta z emerytury po swoim mężu?

W przypadku wdowy możliwość skorzystania z emerytury po mężu pojawia się, gdy skończy ona 50. rok życia, nie ma zdolności do pracy, a jednocześnie wychowuje dziecko poniżej 18 roku życia, które jest uprawnione do otrzymywania renty rodzinnej. Uwzględniane jest również, to gdy wychowuje dziecko uprawnione do renty rodzinnej, które jednocześnie nie jest zdolne do pracy lub samodzielnej egzystencji. Uwzględnia się również sytuację, gdy wdowa stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od dnia śmierci jej współmałżonka.