Jak wybrać najmodniejsze paznokcie na jesień 2023? Warto postawić na ciepłe i stonowane kolory

Barbie czy Oppenheimer?

Kinowe premiery już dawno za nami, lecz wciąż inspirują i znajdują nowych fanów. I w świecie manicure odbiło się to dużym echem. Krótkie czarne lub ciemnobrązowe paznokcie to najnowszy trend, który utrzymywać się będzie z pewnością do zimy. Idealnie wpisują się w klimat Oppenheimera, filmu, który zachwycił wielu widzów na całym świecie. Sam utrzymany był w ciemnych, nieco mrocznych, lecz klasycznych barwach – i właśnie to można znaleźć na paznokciach wielu miłośniczek zadbanych dłoni. Róż, brokat i blichtr – tego nie zabraknie. Od premiery Barbie minęło już trochę czasu, lecz wciąż barwy kojarzące się z kultową lalką zachwycają. Stylistki dwoją się i troją, by oddać klimat filmu i nanieść na paznokcie coś wyjątkowego. Niezależnie od tego, czy będzie to różowy french, czy wzór namalowany pędzelkiem, z pewnością wpasuje się w klimat nadchodzącej jesieni.