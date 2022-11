Jak zaoszczędzić energię elektryczną? To możliwe! Podpowiadamy najlepsze sposoby!

Oszczędzanie prądu. Jak zmniejszyć rachunki za energię?

W czasie wykonywania czynności, które nie wymagają oświetlenia sufitowego korzystaj z lampki o niskim poborze mocy - mniej intensywne oświetlenie również pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną.

Oszczędzanie prądu - pracuj przy świetle dziennym

Korzystanie z naturalnego światła, kiedy tylko jest to możliwe, może znacznie zmniejszyć ilość energii elektrycznej zużywanej w ciągu dnia. Warto więc ustawić biurko przy oknie, aby móc jak najdłużej wykorzystywać światło słoneczne.

Oszczędzanie prądu - odłączaj ładowarkę z gniazdka

Ładowarka do telefonu komórkowego czy do laptopa pobiera prąd nawet wtedy, gdy nie jest podłączona do urządzenia, a znajduje się w kontakcie. W związku z tym, aby zaoszczędzić na prądzie wystarczy ją odłączyć na czas kiedy nie jest używana i potrzebna.

Oszczędzanie prądu - wybieraj sprzęty energooszczędne

Kupując nowy sprzęt AGD wybieraj ten energooszczędny, najlepiej w klasie A+++ lub A++. To oznaczenie jest olbrzymim ułatwieniem: dzięki niemu w łatwy sposób możesz określić, jak efektywny będzie sprzęt, który zamierzasz kupić. Najwyższa klasa A+++ to aż 40% oszczędności energii względem klasy A i 15% w stosunku do A+. Pozbądź się przestarzałych sprzętów, których klasa energooszczędna pozostawia wiele do życzenia.