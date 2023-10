Jak zmienia się Twój organizm, gdy regularnie jesz pomidory? Poznaj odpowiedzi

Skąd pochodzą pomidory?

Pomidory były znane mieszkańcom współczesnego Meksyku, a także Peru, Ekwadoru i Boliwii. Do Europy trafiły w XV wieku za sprawą hiszpańskich konkwistadorów. Były określane jako „złote jabłka”. Początkowo uważano, że pomidory są trujące, dlatego pełniły początkowo głównie funkcje dekoracyjne. Do Polski przywiozła je królowa Bona, która za czasów panowania Zygmunta Starego importowała z Włoch duże ilości warzyw i owoców. Ostatecznie pomidory w Polsce przyjęły nazwę pomme d`or czyli "złote jabłko". Popularność zyskały dopiero w XIX wieku. Rozpoczęto hodowlę różnych odmian pomidorów i zagościły w kuchni wielu krajów, a zwłaszcza w Hiszpanii i Włoszech. W Polsce dopiero po I wojnie światowej stały się popularne.

Czym jest pomidor?

Pomidory należą do rodziny psiankowatych rosnących na wysokość od 30 do 200 cm. Kwiaty pomidorów są żółtego koloru, a rośliny te owocują latem. Kolor i smak pomidorów zależy od konkretnej odmiany. Z punktu widzenia botaniki jest to owoc, został jednak zakwalifikowany jako warzywo.

Obecnie mamy bardzo dużo odmian pomidorów i są one dostępne w sklepach przez cały rok. Najsmaczniejsze jednak są te, które dorastają i wydają owoce latem, zerwane prosto z krzaka. Pomidory do swojego rozwoju wymagają bowiem ciepła.