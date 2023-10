Jaka frekwencja wyborcza w Toruniu? Mamy pierwsze dane od PKW!

Przypomnijmy, że w całej Polsce na 28 638 789 osób uprawnionych do głosowania karty do godziny 12 odebrało 6 407 615, co stanowi 22,59 procent. Dodajmy, że cztery lata temu w wyborach parlamentarnych o tej godzinie frekwencja wynosiła 18 procent, czyli głosowanie cieszy się dużo większym zainteresowaniem.