Jakie będzie przewidywane nowe wiek emerytalny w Polsce? To ważna informacja do poznania

Będzie nowy wiek emerytalny w Polsce? To pytanie już od lat zadają sobie Polacy. Istnieją obawy o to, że wiek ten ulegnie wydłużeniu. O konieczności jego podniesienia mówi część ekonomistów, choć mało kto przyznaje, aby obecnie było to realne. Niemniej jednak podniesienie wieku emerytalnego zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn do 67 roku życia nie jest wcale wykluczone. Pojawiają się też alternatywne rozwiązania. Co zatem warto wiedzieć?