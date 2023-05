Jakie jedzenie powoduje cukrzycę? Cukrzyca typu 2 jest największym zagrożeniem

Cukrzyca. Co jeść, aby nie zachorować?

Niedobór tych pokarmów sprzyja cukrzycy typu 2

Jesz te rzeczy? W nadmiarze grozi to cukrzycą!

Masz takie objawy? To znak, że brakuje w twoim organizmie witaminy A. Co to oznacza?

Najczęstsze przyczyny cukrzycy

Kto najczęściej choruje na cukrzycę?

Cukrzyca w skali świata

W skali świata zauważa się również, że rozwój cukrzycy typu 2 co do zasady częściej jest związany z nadmierną konsumpcją (60,8% badanych). Z kolei niedostateczne konsumowanie niektórych produktów przyczyniało się do zachorowania w 39,2% przypadków. Jak to wygląda w liczbach?