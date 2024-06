Jako obywatele Unii Europejskiej odpowiadamy za przyszłość jej i Polski

- Jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i to my odpowiadamy za jej przyszłość. To my zdecydujemy, czy będzie w stanie bronić naszego bezpieczeństwa, zapewniać naszemu krajowi pomyślność, na którą wszyscy zasługujemy i bronić standardów demokratycznych, kiedy będą zagrożone. Integracja europejska była pomysłem powojennego pokolenia na to, jak uniknąć kolejnych konfliktów, jak rozwiązywać wspólne problemy na drodze porozumienia i dialogu, jak wykorzystywać gospodarcze i społeczne potencjały państw członkowskich. I to się udało - podkreśla Marcin Czyżniewski.

- Wysoka frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego to nie tylko pewność, że nasze województwo, będzie miało w nim swoich przedstawicieli, bo tak działa specyficzna ordynacja w tych wyborach. To także nasza deklaracja, że jesteśmy za integracją europejską, czujemy się Europejczykami, należymy do cywilizacji zachodniej i dzielimy jej wartości. Nie chcemy granic dzielących kontynent lecz tworzyć wspólnotę silną swoją różnorodnością. Jednak równie ważne jest to, na kogo oddamy swój głos. Przemyślmy dobrze nasz wybór. Nie wysyłajmy do Brukseli polityków, dla których będzie to lukratywna posada. Zainteresujmy się poglądami kandydatów na przyszłość Europy, jej bezpieczeństwo i wartości, które dały początek integracji. Tylko posłowie z jasną wizją rozwoju Unii Europejskiej, dostrzegający w niej wartość, a nie zagrożenie, ze znajomością języków i mechanizmów funkcjonowania instytucji unijnych, będą nas odpowiednio reprezentować i zadbają o to, by Unia Europejska spełniła nadzieje, jakie w niej pokładamy - dodaje Marcin Czyżniewski.