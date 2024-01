Jedna moneta lub banknot z PRL jest warta za ponad 5000 złotych! Tyle kosztują na aukcjach pieniądze z PRL-u. Masz taką? Sprawdź!

Jak na wartość pieniądza wpływa rok wypuszczenia do obiegu?

Po czym poznać, że banknoty i monety są cenne?

Ponownie pojawiają się doniesienia o planowanym zniesieniu abonamentu RTV. Jest to bowiem system niedoskonały, który uwydatnia to, jak bardzo system finansowania mediów publicznych jest niedoskonały -…

Jak na wartość pieniądza wpływa rok wypuszczenia do obiegu?

Zazwyczaj jest tak, że moneta i banknot są droższe, jeśli są starsze. Wynika to z faktu, że potencjalnie jest mniejsza szansa na zachowanie starego okazu, zwłaszcza w dobrym, czy wręcz nienaruszonym stanie. Nie jest to jednak zasada, gdyż inne czynniki mogą wpłynąć na to, że np. moneta z lat 70-tych będzie droższa od tej z lat 50.