Jedzenie w szpitalach w Toruniu. Znamy jadłospisy! Co jedzą pacjenci?

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym dostępnych jest ok. 50 specjalistycznych diet, a także diety wegetariańskie czy wegańskie. Śniadania dostarczane są pacjentom ok. godz. 8, obiady o 12:30, a kolacje – o 17:30. - Dla wybranych grup takich jak dzieci czy położnice dodatkowo dostarczane jest drugie śniadanie i podwieczorek – mówi dr n. med. Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

Personel kuchni stanowią łącznie 42 osoby. Przygotowują one posiłki w Szpitalu Dziecięcym przy Konstytucji 3 Maja. Stamtąd potrawy dostarczane są do szpitala na Bielanach.

Co jedzą pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu?

We wtorek, 31 maja, na oddziale endokrynologii i neurologii dziecięcej na śniadanie serwowano płatki owsiane na mleku, kajzerkę, chleb razowy, masło, schab pieczony, pomidory i miód. Do tego herbata z cukrem. Na drugie śniadanie dzieci dostały gruszki. Na obiad podano zupę marchewkową z ziemniakami, pieczonego devolaya z indyka z ziemniakami i surówką z kapusty pekińskiej. Do popicia kompot. Po obiedzie przyszedł czas na podwieczorek. Tym razem była to galaretka z owocami. Na kolację – różne rodzaje pieczywa. Do tego masło, dżem, indyk i roszponka.