Jeśli jesteś w szpitalu, to licz się z dodatkowymi opłatami nie tylko za telewizor. Takie są koszty

Nie ma wątpliwości, że pobyt w szpitalu wiąże się z licznymi nieprzyjemnościami, z których największą jest powód trafienia na oddział. Jednak nie brakuje również innych bolączek szpitalnych korytarzy. Wśród nich jest się konieczność płacenia za pewne rzeczy i usługi. Chociaż przyjęło się dodatkowo płacić za korzystanie z telewizora, na tym jednak problem się nie kończy. Za co dodatkowo zapłacimy w szpitalu? Jakich opłat możemy się spodziewać? Sprawdźcie szczegóły!

Skierowanie do szpitala - kto może wypisać?

Do szpitala w zasadzie może skierować każdy lekarz. Dotyczy to zarówno lekarzy specjalistów na NFZ, jak i lekarzy prywatnych. Co więcej, lekarz może skierować nas do każdego szpitala w kraju, o ile ten ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wtedy za leczenie pacjent nic nie musi płacić.

Ważność skierowania do szpitala

Co do zasady termin ważności leczenia szpitalnego upływa wraz z ustaleniem terminu przyjęcia. Oznacza to, że skierowanie na leczenie szpitalne wymaga skierowania się do odpowiedniej placówki medycznej.

Jak długo czekasz przed przyjęciem do szpitala?

Z zasady placówka medyczna nie ma obowiązku, aby przyjąć pacjenta od razu. Odpowiedni termin ustala się na podstawie: Analizy stanu zdrowia pacjenta - im gorszy, tym pewniejsze przyjęcie na oddział;

Typ przypadłości;

Liczba osób oczekujących na przyjęcie - jeśli jest ich o wiele więcej niż miejsc w szpitalu, osoby w lekkim stanie chorobowym nie zostaną przyjęci.

Jeśli stan pacjenta jest bardzo zły lub ulegnie nagłemu pogorszeniu, termin hospitalizacji podlega przyśpieszeniu.

Idziesz do szpitala? Przygotuj te dokumenty!

Tu warto przygotować przede wszystkim skierowanie do lekarza. Szczegółowo przedstawia to na swojej stronie NFZ. Przede wszystkim powinniśmy przygotować: Kopie wyników wszystkich badań diagnostycznych oraz przeprowadzonych konsultacji - dotyczy to tych badań i konsultacji, które są podstawą do kierowania nas do szpitala.

Dokumenty przedstawiające dotychczasowe leczenie szpitalne lub specjalistyczne. Istotne jest to, aby był tam informacje o dotychczas zastosowanym leczeniu.

Za co płacisz w szpitalu na NFZ?

Podczas kierowania do szpitala pacjent nie płaci za to dodatkowych opłat. Nie oznacza to jednak, że nie ma ukrytych płatności. czego one dotyczą? W szpitalu dodatkowe pieniądze zapłacimy za:

Korzystanie z telewizora w sali - czasem jedynie telewizor we wspólnej sali jest za darmo;

Możliwość korzystania z pokoju pojedynczego;

Dojazd do samego szpitala;

Parking;

Szatnię;

Specjalne wystawienie dokumentacji medycznej;

Pobyt opiekuna oraz partnerów rodzących kobiet;

Znieczulenie na tzw. żądanie.

Korzystanie z internetu;

Produkty z bufetu.

Za co w szpitalu nie zapłacimy?

W przypadku niektórych usług szpital nie ma prawa pobierać opłaty. Nie można mu płacić przede wszystkim za: Wypożyczenie szafki przy łóżku;

Zużywanie energii elektrycznej;

Korzystanie z czajnika;