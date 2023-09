Jeśli toczysz walkę z chorobą, ZUS może przyznać Ci specjalne wsparcie w wysokości nawet do 2381 zł miesięcznie. Jak je uzyskać?

Świadczenie rehabilitacyjne - dla kogo?

To specjalne świadczenie jest przeznaczone dla osób ubezpieczonych oraz pobierających zasiłek chorobowy. Gdy ten ostatni zbliża się ku końcowi, ubezpieczony może złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Te może być przyznane nawet na 182 dni. Wyjątkiem jest niezdolność do pracy wynikająca z zachorowania na gruźlicę lub też wystąpienie niezdolności do pracy w trakcie ciąży - wtedy też czas ten wynosi do 270 dni.