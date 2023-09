Jeśli wycinasz drzewa na swojej posesji, pamiętaj, że grozi Ci surowy mandat. Jego wysokość może być znaczna

Nie możesz ścinać wszystkiego na działce

Przepisy prawa jasno wskazują na to, że nawet na terenie prywatnym nie może dojść do samowolki. W przypadku ścięcia drzewa, wydawać mogłoby się, że naszego, może dojść do złamania prawa, co skutkuje wystawieniem mandatu. Bezrefleksyjne ścinanie drzew może bowiem zaburzyć ekosystem, powodując u niego negatywne konsekwencje. Tym samym ścięcie drzewa może wpłynąć nie tylko na teren prywatny, ale również i okoliczny. Co to oznacza? W praktyce przed podjęciem się takiej ścinki trzeba uzyskać stosowne pozwolenie. Choć i od tego są wyjątki.