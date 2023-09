Jest praca w Toruniu i okolicach. Kogo szukają okoliczni pracodawcy? Te oferty czekają na Ciebie

Oferty pracy dla Torunia i okolic

Sytuacja na rynku pracy patrząc oczami pracownika jest bardzo dobra. Bezrobocie utrzymuje się na niskim poziomie a co za tym idzie firmy i urzędy cały czas szukają nowych osób. Prace można znaleźć w różnych zawodach. Począwszy od branży technicznej skończywszy na pracownikach biurowych. Tylko w Toruniu i okolicy poszukiwani są między innymi tacy fachowcy jak ślusarze, tokarze czy inżynierowie budowy. Praca czeka również na szwaczki, analityka i wielu innych.

Bezrobocie ciągle małe

W Polsce cały czas bezrobocie jest jednym z najniższych w Europie. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lipcu wyniosła 5,9 proc. - podaje Eurostat. Według metodologii Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła natomiast 2,7 proc. Jest to po Malcie drugi najniższy wynik w całej UE. Z punktu widzenia pracownika to idealna sytuacja, by poszukać nowego zatrudnienia. Zobacz najnowsze oferty pracy dla Torunia i okolic.