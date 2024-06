Jesteś osobą po 40. roku życia? To ostatni dzwonek na te darmowe badania diagnostycznie. Tylko do końca czerwca 2024 zrobisz je za darmo! mfred

Ważna informacja dla pacjentów. Tylko do końca czerwca można zrobić bezpłatne badania w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS. Dotyczy on osób, które ukończyły 40 i więcej lat. Jakie badania można wykonać i jak się na nie zapisać?