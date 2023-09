Jesteś samotnym seniorem? Istnieje wiele dostępnych form wsparcia finansowego, które mogą Ci pomóc

Samotność seniora jest poważnym problemem z wielu powodów. Jednym z nich jest to, że osoby w tym wieku częściej są niesamodzielne lub też mają mniej, lub bardziej poważne problemy z przemieszczaniem się. Nieraz też samotność jest spowodowana tym, że współmałżonek lub współmałżonka nie żyje. Tym bardziej osoby takie potrzebują większej pomocy i wsparcia. Na co mogą liczyć wdowy i wdowcy?

Samotność - problem XXI wieku?

Trzeba pamiętać o tym, że samotność sama w sobie jest problemem nie tylko osób starszych. Prowadzi do problemów zdrowotnych - nieraz niezwykle poważnych. Z samotności często rodzi się depresja, a w konsekwencji czasem ludzie samotni popełniają samobójstwo. Skala problemu jest na tyle poważna, że m.in. w Wielkiej Brytanii został powołany minister do spraw zwalczania samotności. SZCZEGÓŁY RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM SAMOTNOŚCI OSÓB STARSZYCH PREZENTUJEMY >>>W TYM MIEJSCU<<<

Samotność osób starszych

W Japonii zanotowano wzrost przestępstw popełnianych przez samotnych seniorów. Dlaczego? Osoby starsze w ten sposób wręcz chcą trafić do więzienia. Jest to dla nich szansa na znalezienie się wśród ludzi, przebywanie z innymi. Problemy z samotnością na świecie, w szczególności w przypadku osób starszych, spowodowały, że niektóre państwa przyjęły konkretne sposoby radzenia sobie z problemem. Przykładowo Wielka Brytania zrealizowała tzw. srebrną linię, czyli gorącą linię telefoniczną dla osób osamotnionych i odizolowanych, mających ponad 55 lat. Takie osoby mają dzięki temu okazję do porozmawiania z drugą osobą na bardzo różnorodne tematy. Taka gorąca linia największą popularnością ciszy się w okresie świątecznym, gdy samotność szczególnie doskwiera.

Samotni seniorzy w Polsce

Również i w Polsce są podejmowane inicjatywy mające na celu zwalczanie samotności seniorów. Aktywnie robi to Stowarzyszenie Mali bracia ubogich. Można wymienić m.in. program "Twoja obecność pomaga mi żyć". W niektórych miastach w ramach tej inicjatywy wolontariusze odwiedzają seniorów w ich domach, spędzają z nimi czas, a na święta kupują im upominki. Koszta pokrywa samo stowarzyszenie. Organizowane są również Wigilie dla samotnych seniorów.

Paczka seniorów

Inicjatywa ta była skierowana wobec osób powyżej 60 roku życia. Seniorzy mieli przydzielanego wolontariusza, który wspomagał ich we współtworzeniu programu aktywizującego seniora, wydobywającego go do społeczeństwa. Obecnie popularnością cieszy się Paczka dla Seniora, pozwalająca na aktywne, również internetowe wsparcie w postaci sfinansowania paczki dla seniorów potrzebujących pomocy. Już 9 edycji tego projektu się udało, a ponad 2000 paczek dotarło do potrzebujących seniorów. To zaś było łączone ze spotkaniami seniorów i wolontariuszy.

Asystent seniora - co to takiego?

Warto również wspomnieć o interesującej inicjatywie nazywanej projektem asystent seniora. Był on realizowany w różnych miastach Polski i skierowany był do pomocy medycznej, wsparcia wolontariackiego oraz umożliwienia seniorom korzystania z usług teleopiekuńczych.

Inicjatywy dla seniorów

Tak naprawdę w praktycznie każdym mieście można znaleźć mniejsze lub większe inicjatywy wspierające osoby starsze. Są one realizowane poprzez fundacje, stowarzyszenia, czasem również są to inicjatywy kościelne i zakonne. Ale co jeszcze może otrzymać samotny senior, zwłaszcza wdowiec lub wdowa?

Emerytura dla wdowców? 7600 złotych po śmierci małżonka?

Wiosną i latem wróciła kwestia tzw. wdowich emerytur. Tym razem projekt obywatelski pojawił się w sejmie, a podpisało się pod nim ponad 200 tysięcy Polaków. Pisaliśmy o tym w artykule poniżej:

W zasadzie w myśl założenia projektu emeryt mógłby zachować rentę po zmarłym małżonku oraz własną. Tu wyższa z nich byłaby wypłacana w pełni, a niższa wynosiłaby 50% swojej wcześniejszej wartości. Projekt ten poparła m.in. "Solidarność"

Skąd 7600 złotych?

W ustawie zawarto informację o tym, że wysokość renty wdowiej nie mogłaby przekroczyć trzykrotności średniej emerytury. W Polsce jest to 7600 złotych. Taka renta wdowia byłaby rozwiązaniem dotyczącym nawet 1,5 mln emerytów. Źródło:

Seniorzy. pl [Dostęp: 05.09.2023]

Paczka dla Seniora [Dostęp: 05.09.2023 r.]