Jesteś zadłużony? Teraz możesz uzyskać pomoc od fundacji, aby wyjść z długów

Przyczyny zadłużenia Polaków

Jak wielu Polaków ma problem ze spłacaniem długów?

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zależnie od tego, jak mówi się o zadłużeniu, czasem z osobna mówi się o wzięciu kredytu lub pożyczki, a osobno traktuje się osoby mające rzeczywiste problemy ze spłatą zobowiązania. Faktycznym zadłużeniem nie jest posiadanie kredytu lub pożyczki . W rzeczywistości zadłużenie to problem w postaci posiadania przeterminowanych zobowiązań . Inaczej mówiąc, są to te kredyty, pożyczki lub inne formy zobowiązań, z których spłatą zalegamy powyżej 30 dni. Dodatkowo, w swoich statystykach BIG InfoMonitor oraz w BIK umieszczają tylko te zaległości, które oprócz przeterminowania wynoszą ponad 200 złotych.

Ilu Polaków ma kredyt lub pożyczkę?

Na kogo wpływa zadłużenie?

Problem zadłużenia wpływa nie tylko na samego dłużnika. W oczywisty sposób dotyka to również jego rodzinę. Wpływa również na wierzycieli - choć o tym zapominamy, nie zawsze to tylko banki mają problem z dłużnikami. W przypadku różnych firm i przedsiębiorstw pojawienie się wielu niewypłacalnych klientów może doprowadzić do problemów finansowych całego biznesu. To oznacza, że w interesie wszystkich jest to, aby dłużnik był zdolny do spłacenia swoich zobowiązań.