Jesz chrzan? Tak wpływa na Twój organizm! Zobacz, czy warto go spożywać

Chrzan najprawdopodobniej pochodzi z Europy Wschodniej. Należy do warzyw krzyżowych, podobnie jak gorczyca, wasabi (chrzan japoński), kapusta, brokuły i jarmuż. Jego długi, biały korzeń po starciu na tarce staje się przyprawą, liście można wykorzystywać np. jako dodatek do kiszenia ogórków. Dużych liści chrzanu używano dawniej do zabezpieczania żywności przed zepsuciem. Korzeń chrzanu ma charakterystyczny ostry smak i zapach.