Jesz jajka codziennie? To się dzieje z Twoim organizmem. Lepiej zwróć na to uwagę!

Badań na temat wpływu jajek na nasz organizm na przestrzeni lat wykonano bez liku. Jedne mówiły, że spożywanie dziennie kilku jajek może przyczyniać się m.in. przez zawarty w jajkach cholesterol do występowania chorób serca, inni naukowcy wskazują, że jajka można spożywać bez negatywnych konsekwencji dla naszego organizmu. My proponujemy drogę środka, czyli wszystko z umiarem.

Cholesterol w jajkach

Jedno jest pewne, jajka zawierają cholesterol. Jeszcze kilkanaście lat temu były one traktowane jako produkt spożywczy mający szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Wówczas, jak czytamy w medonet.pl wielokrotnie powielanym mitem, zarówno przez dietetyków, jak i lekarzy było przekonanie, że cholesterol zawarty w jajkach podnosi poziom złego cholesterolu we krwi, co sprzyja rozwojowi miażdżycy oraz chorób układu krążenia. Ostatnie badania wskazują, że jajka nie podnoszą cholesterolu we krwi w sposób znaczący. Występuje on tylko w żółtkach jaj. Zjadając żółtko wraz z białkiem, zoptymalizowany jest wpływ na organizm ludzki wszystkich zawartych w nim składników odżywczych. Jedząc jajka codziennie, poziom cholesterolu w naszym organizmie znacząco się nie zmieni.