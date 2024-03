Jeszcze do końca marca istnieje możliwość otrzymania co najmniej 1269 złotych z ZUS! Lepiej nie przegap terminu! Jak złożyć podanie?

Kto może otrzymać jednorazowe odszkodowanie?

Do kogo jest to skierowane? Mogą starać się o to legalnie zatrudnieni pracownicy, którzy ulegli wypadkowi przy pracy lub też, u których wystąpił uszczerbek na zdrowiu wynikający z choroby zawodowej. Pracownik taki musi być zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego!