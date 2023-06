Jeździsz rowerem po Toruniu? Zobacz, za co możesz dostać mandat!

- W 2022 roku toruńscy strażnicy miejscy podjęli 108 interwencji względem rowerzystów nie stosujących się do przepisów prawa ruchu drogowego - mówi Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu. - Kierujący jednośladami najczęściej nie stosowali się do znaków i sygnałów drogowych oraz innych przepisów o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych. W 29 przypadkach funkcjonariusze zastosowali postępowanie mandatowe, w 70 środek wychowawczy w postaci pouczenia oraz skierowali 2 wnioski o ukaranie do sądu. Kierujący jednośladami powinni stosować się do wszystkich przepisów prawa o ruchu drogowym.