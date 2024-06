Jeździsz samochodem w ten sposób? Oto znakomite sposoby na oszczędną jazdę i mniejsze rachunki za paliwo. Zobacz tajniki jazdy ekonomicznej! mfred

Przejechanie jak największej liczby kilometrów na jak najmniejszej ilości paliwa to marzenie wielu kierowców. Okazuje się, że wystarczy wyeliminować kilka nawyków, by ekonomiczna jazda stała się faktem. Ma to znaczenie zwłaszcza dzisiaj, gdy ceny paliw są bardzo wysokie.