Jeziora wokół Torunia. Gdzie woda jest badana i można się bezpiecznie kąpać?

Józefowo - czysto i bezpiecznie

W serwisie kąpieliskowym GIS na terenie powiatu toruńskiego znajduje się jezioro w Józefowie w gminie Lubicz, a dokładnie w sołectwie Młyniec Drugi. Malowniczo położone wśród sosnowych lasów zajmuje powierzchnię 5,55 ha. Jezioro jest zbiornikiem nie posiadającym żadnego dopływu powierzchniowego, zasilanym wodami gruntowymi oraz opadami atmosferycznymi. Jego średnia głębokość wynosi 4 m, natomiast głębokość maksymalna to 12 m. Władze gminy z roku na rok starają się, by w Józefowie było coraz piękniej i przede wszystkim bezpiecznie. Stąd nad jeziorem obecność wykwalifikowanych ratowników. Zadbano też o miejsca parkingowe, toalety, śmietniki, przebieralnie oraz wypożyczalnię sprzętu wodnego. Miłośnicy lektury znajdą w Józefowie "Letnią czytelnię" biblioteki publicznej. Ostatnie badanie wody z jeziora sanepid przeprowadził 20 czerwca. Jest ona zdatna do kąpieli. Kąpielisko wraz z piaszczystą plażą czynne będzie do 28 sierpnia w godz. 10-18.