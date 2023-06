Julian Korzus, 12-letni tenisista stołowy z Torunia stanął na podium w Szwecji

- Julian na tych zawodach był z trenerami Kadry Narodowej. Ja śledziłem jego grę w internecie - opowiada Rafał Utylski, klubowy trener młodego pingpongisty - Julian nie był wysoko rozstawiony. Na tych zawodach zagrał bardzo dobrze. W ostatnim meczu przed fazą medalową ze Szwedem przegrywał w setach dwa do zera. Mimo to wygrał ten mecz 3 do 2. Jaki był to zacięty mecz niech świadczy wynik jednego z setów. 19 do 17 w czwartym dla Juliana, a gra się przecież w secie do 11 punktów.