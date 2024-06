Justyna Wileńska odwołana. Nie jest już dyrektorką Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu

Sprawa płatnej opieki pielęgnacyjnej proponowanej pacjentom i ich rodzinom w szpitalu przy ul. Batorego w Toruniu stała się głośna na cały kraj pod koniec maja br. Placówka proponowała m.in. pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, toaletę przeciwodleżynową, karmienie i pojenie, a nawet monitorowanie czynności życiowych. Wszystko oczywiście za pieniądze, a dokładnie za 80 zł za godzinę.

– Szpital ma obowiązek umożliwić pacjentowi skorzystanie z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Ograniczanie prawa pacjenta do skorzystania z dodatkowej opieki pielęgnacyjnej można uznać za naruszenie praw pacjenta – tłumaczył nam po wybuchu afery Eryk Milarski, rzecznik Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. – Warto nadmienić, że w naszym szpitalu personel stara się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług oraz pielęgnacji pacjenta bez względu na to czy pacjent skorzystał z prawa do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej, czy też nie. Świadczyć o tym może między innym fakt, że w ostatnich latach nie odnotowaliśmy żadnego wniosku pacjentów i ich rodzin o dodatkową opiekę pielęgnacyjną.