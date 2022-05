Już 27 maja! Książeczka dla dzieci i konkurs z nagrodami!

KSIĄŻECZKA DLA DZIECI – JUŻ 27 MAJA W NOWOŚCIACH DZIENNIKU TORUŃSKIM

Jeżeli macie w rodzinie młodych pasjonatów zamków, legend o losach księżniczek, rycerzy, wikingów i szeroko pojmowanej historii, w piątek 27 maja koniecznie zajrzyjcie do Nowości Dziennika Toruńskiego. W środku znajdziecie specjalny, bezpłatny dodatek – książeczkę dla dzieci pt. ,,Tu jest super, tu jest historia”. Jej motywem przewodnim są ważne dla historii naszego regionu zabytki, legendy, postacie oraz wydarzenia.

KONKURS Z NAGRODAMI

Naszymi przewodnikami po historii regionu będą odważna Agata oraz dociekliwy Filip. Razem z nimi zwiedzimy zarówno te bardziej, jak i mniej znane zakątki województwa, poznamy lokalne legendy, ciekawostki, losy postaci historycznych związanych z regionem.

W książeczce nie zabraknie również gier, zabaw oraz konkursu z nagrodami. Będą mogły w nim wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Wystarczy wykonać i wysłać do nas pracę plastyczną na jeden z podanych w książeczce tematów. Do wygrania m.in. aparaty Instax, zestawy klocków LEGO, plecaki i gadżety.

Więcej szczegółów znajdziecie w książeczce ,,Tu jest super, tu jest historia” – już 27 maja w Nowościach Dzienniku Toruńskim!