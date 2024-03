Już od października będzie dostępne dodatkowe jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Wniosek, wymogi

Kto otrzyma dodatkowe świadczenie 1000 zł?

Dodatek w wysokości 1000 złotych zostanie przyznany nauczycielom, którzy odbywają przygotowanie do zawodu.

Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie na co najmniej połowę etatu oraz posiadanie kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu nauczyciela. Dodatkowe świadczenie będzie wypłacane w terminie 30 dni od nawiązania stosunku pracy.

Jakie placówki kwalifikują się do otrzymania wsparcia?

Wsparcie finansowe zostanie przyznane osobom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.