Już wkrótce rusza darmowa terapia raka piersi i mammografia dla wybranych kobiet. To już od 1 listopada!

Więcej kobiet będzie mogło korzystać z programu profilaktyki raka piersi i to już od 1 listopada tego roku! Bezpłatne badania mammograficzne wykonają panie w wieku od 45 do 74 roku życia. Jest to znaczne rozszerzenie, gdyż na ten moment darmowe badanie przysługuje od 50 do 69 roku życia. Wdrożona zostanie również refundacja terapii raka piersi. Oto szczegóły!

Rak piersi u kobiet - ryzyko zachorowania

Najczęściej występującym u kobiet nowotworem złośliwym jest rak piersi. W przypadku pań odpowiada on aż za około 23% wszystkich zachorowań na raka. Co więcej, za jego sprawą dochodzi do blisko 14% zgonów. Dlatego też ministerstwo zdrowia wprowadziło rozszerzenie do dotąd wykonywanych badań mammograficznych. - Przy współudziale organizacji pacjenckich i lekarzy specjalistów onkologii wypracowaliśmy nowe rozwiązania w programach profilaktycznych dla kobiet - mówi minister zdrowia Katarzyna Sójka.

Dlaczego warto robić badania mammograficzne?

Z zasady profilaktykę uznaje się za prostą, nieinwazyjną, a jednocześnie niezwykle skuteczną metodę wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. W przypadku raka piersi się to mammografia, czyli obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. Mammografia pozwala na wykrycie zmian bezobjawowych raka piersi.

Dostęp do badań od 1 listopada

Względy techniczne spowodowały, że szerszy dostęp do badań będzie możliwy od 1 listopada 2023 roku. Wtedy też darmowymi badaniami zostaną objęte kobiety od 45 do 74 roku życia. Wcześniej jeszcze projekt został skierowany do konsultacji publicznych.

Profilaktyka kobiet po zakończeniu leczenia raka piersi

Dodatkowo już od 1 stycznia 2024 roku program profilaktyki raka piersi będzie uwzględniać kobiety, które zakończyły proces leczenia raka piersi. Tu będzie obejmować ono kobiety przez okres 5 lat od zakończenia tego leczenia.

Terapia lekowa refundowana

W ramach zmian wprowadzone zostaną również refundacje lekowe. Obejmują one m.in. terapię trastuzumabem derukstekanem, która będzie dostępna dla pacjentów znajdujących się w drugiej, trzeciej bądź też czwartej linii leczenia związanej z nieoperacyjnym lub zaawansowanym HER2-dodatniego raka piersi. Jest to zasada leczenia w ramach programu lekowego B.9.FM. Refundowanie dostępne dopiero po zastosowaniu co najmniej jednej terapii anty-HER2. Terapia ma być refundowana od 1 listopada.

Terapia olaparybem

Również od 1 listopada obowiązywać będzie refundowana terapia olaparybem w leczeniu raka piersi. Jak można przeczytać na stronie ministerstwa, ma ona dotyczyć:

• pooperacyjnego leczenia wczesnego HER2-ujemnego raka piersi wysokiego ryzyka z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,

• zaawansowanego lub przerzutowego HER2-ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2,

• zaawansowanego lub przerzutowego potrójnie ujemnego raka piersi z obecnością mutacji germinalnych w genach BRCA1/2.

Program Wczesnego Dostępu - kto skorzysta?

Wcześniej, bo już od 18 września do 31 października działa pomostowy Program Wczesnego Dostępu - ma on na celu przyśpieszenie terapii trastuzumabem derukstekanem dla pacjentów przerzutowym rakiem piersi HER2-dodatnim.

Ten program dotyczyć będzie wszystkich kwalifikujących się w ramach programu lekowego B.9.FM.

Cel wprowadzanych zmian

Nadrzędnym celem rozszerzenia darmowej mammografii jest zwiększenie liczby osób przystępujących do badań profilaktycznych.

-Wczesne wykrywanie nowotworów zwiększa odsetek wyleczeń i umożliwia zastosowanie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego. Zachęcamy Polki do korzystania z badań! – apeluje min. Katarzyna Sójka.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki o zmianach

O wprowadzonych zmianach wypowiedziała się Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki:

- To były wieloletnie starania o rozszerzenie wieku kobiet, które mogą bezpłatnie wykonywać mammografię. Jako pacjentka czuję się partnerką w tym dialogu.

Podkreśliła ona, że uświadamianie Polek jest istotne w kontekście zarówno pierwotnej, jak i wtórnej. Dlatego też zaznaczyła, ż ważne jest również samobadanie.

Zalety profilaktyki raka piersi

Zdaniem dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii, prof. Jana Walewskiego profilaktyka stanowi najskuteczniejszą formę walki ze wszelkiego rodzaju nowotworami. Z tego tez powodu odniósł się on pozytywnie do rozszerzenia grupy kobiet objętych darmowymi badaniami profilaktycznymi. Dodatkowo udostępnienie leków pomocnych w walce z zaawansowanymi stadiami raka piersi również jest według niego istotne.