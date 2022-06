Kamila Wybrańczyk, partnerka Artura Szpilki, powalczy z Ewą Brodnicką. Kim jest? LN

Kamila "Kamiszka" Wybrańczyk kojarzona jest przede wszystkim jako partnerka Artura Szpilki, ale jest to dla niej trochę krzywdzące. Sama bowiem jest równie barwną postacią. Urodzona w 1986 roku absolwentka resocjalizacji walczy w oktagonie. Już w najbliższą sobotę 4 czerwca 2022 roku powalczy w gdańskiej Ergo Arenie ze znaną wojowniczką Ewą Brodnicką. Początek gali MMA organizacji High League - o godzinie 20. Partnerka Szpilki to bardzo barwna postać. Pani Kamila śpiewa (nagrała kilka singli), jest influencerką i ma swoje własne perfumy o nazwie "Endorfina". No i udziela się w mediach społecznościowych, gdzie m. in. prezentuje swoje tatuaże. Zobaczcie galerię!