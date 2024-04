Kandydat na prezydenta proponuje: domy dla seniorów i przychodnia dla lewobrzeżu

Przypomnijmy, że w wyborach na prezydenta Torunia żaden z ośmiorga kandydatów nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Konieczna jest więc druga tura, zaplanowana na niedzielę 21 kwietnia. Przeszli do niej kandydaci z dwoma najlepszymi wynikami. To Paweł Gulewski (Koalicja Obywatelska) - 38,28 procent głosów (26 548 głosów) i Michał Zaleski (Komitet Wyborczy Wyborców Michała Zaleskiego) - 26,41 procent (18 315 głosów).

Kandydat na prezydenta Torunia proponuje: będą kolejne domy dla seniorów

W kampanii przed drugą turą Paweł Gulewski przedstawił w środę 10 kwietnia propozycje dotyczące wsparcia dla seniorów i zmian w systemie ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego. Potrzeby zna, bo odpowiadał za nie będąc przez trzy i pół roku wiceprezydentem Torunia u boku swego obecnego konkurenta, czyli prezydenta Michała Zaleskiego. Wyniki wyborów samorządowych w Toruniu i regionie znajdziesz TUTAJ Paweł Gulewski zapowiedział, że jako prezydent Torunia będzie dążył do zwiększenia liczby dziennych domów pobytu dla seniora. Obecnie w Toruniu jest siedem takich placówek, w większości prowadzi je miasto. W każdej jest do 30 podopiecznych. Zainteresowanie domami - o czym niedawno pisaliśmy w "Nowościach" - jest bardzo duże. To efekt dużej liczby osób starszych i samotnych w społeczeństwie. W takich placówkach seniorzy mogą spędzać godziny przedpołudniowe i wczesne popołudniowe. Ci, którzy z nich korzystają, nazywają je "przedszkolami".

Wyborcze propozycje w Toruniu: centra zdrowia psychicznego i zmiany w DPS-ie

Na bazie MPS chciałby on też stworzyć w Toruniu dwa centra zdrowia psychicznego - na lewo- i prawobrzeżu. Umożliwić by to miała umowa z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego o udziale miasta w pilotażowym programie, którym objęty jest Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. W centrum osoba potrzebująca uzyskiwałaby szybką pomoc - do 72 godzin od zgłoszenia.