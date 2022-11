Kartki na grobach najstarszego toruńskiego cmentarza. Co z ochroną historycznych nagrobków?

- Hermina Liebhart była starszą siostrą mojego dziadka - mówi Teresa Wesołowska. - Rodzina pochodziła spod Lwowa, Hermina skończyła germanistykę na uniwersytecie praskim, a po powrocie Pomorza do Polski przyjechała do Torunia. O tym, że jej grób ocalał, dowiedziałam się przypadkiem kilka lat temu. Przyjechałam do Torunia, zapłaciłam jednemu panu za opiekę nad nim, chciałam też grób opłacić, ale nikt mi nie był w stanie wskazać, gdzie i jak mam to zrobić.