Katarzynka dla Andrzeja Kamińskiego? Z całego serca jesteśmy za! [Dużo zdjęć]

Grupa "Toruń dawny i dzisiejszy" skupia obecnie prawie 16 tysięcy osób, jest jednym z największych forów skupiających mieszkańców oraz miłośników miasta rozsianych po całym świecie. Jeden z członków tej grupy zaproponował niedawno, aby Katarzynką w toruńskiej Piernikowej Alei Gwiazd uhonorować naszego wieloletniego fotoreportera Andrzeja Kamińskiego. Pomysł przypadł do gustu, doczekał się wielu udostępnień i kilkudziesięciu komentarzy. My również podpisujemy się pod tym z entuzjazmem.

Znane osoby związane z Toruniem Katarzynki ze swoimi nazwiskami odsłaniają od 2003 roku. Kandydatury wskazuje Wydział Promocji Urzędu Miasta Torunia, a zatwierdzają władze Torunia. Uroczystość odbywa się w czerwcu, podczas święta miasta.

Andrzej Kamiński nie jest celebrytą bądź inną osobą znaną z telewizji, torunianie znają go jednak doskonale, a są rozsiani po całym świecie. Dzięki zdjęciom pana Andrzeja wracają do miasta swojej młodości, budzą i pielęgnują najlepsze wspomnienia. O tym, jak wielka to siła mieliśmy okazję się przekonać, gdy Muzeum Okręgowe wydało album zdjęć naszego fotoreportera. Na spotkanie towarzyszące premierze przyszło wiele osób. Wspomnienia popłynęły wielkim strumieniem, uczestnicy spotkania wspominali dawny Toruń, a także okoliczności, w jakich spotykali pana Andrzeja. Kilka osób przyniosło nawet fotografie sprzed lat z prośbą o autograf.

Album ze zdjęciami Andrzeja Kamińskiego jest jednym z największych bestselerów w dziejach Muzeum Okręgowego w Toruniu. To chyba również jest dowód na to, że autor zdjęć na Katarzynkę zasługuje.