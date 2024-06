Kawiarnie na starówce. Nowy Starbucks to nie wszystko. Gdzie jeszcze warto pójść? Poleca Aleksandra Iżycka

Nowy Starbucks przy Rynku Staromiejskim

W czwartek, 20 czerwca w samym centrum Torunia otworzono drugą kawiarnię słynnej amerykańskiej sieci. Starbucks dotąd mieścił się jedynie w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Toruń Plaza, lecz teraz mieszkańcy miasta mogą skorzystać z jego usług, będąc także na starówce. Kawiarnia mieści się w lokalu, gdzie dawniej korzystano z usług drogerii „Natura”. Inwestorzy Starbucksa, dostosowując pomieszczenie do kawiarni, zadbali o to, by połączyć kultowe barwy marki z zabytkami kamienicy. Na odwiedzających czeka piękny, drewniany sufit, który świetnie komponuje się z wystrojem. Ponadto jest naprawdę sporo miejsc siedzących, także na zewnątrz.