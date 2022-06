Każdy może korzystać z arteterapii. "Tańczcie, śpiewajcie, malujcie, piszcie, działajcie, wyrażajcie siebie!" - zachęca Marta Liczmańska

- W arteterapii nie ma dobrego ani złego sposobu tworzenia sztuki - mówi Marta Liczmańska, arteterapeutka. To coś więcej niż rysowanie i malowanie. Według oficjalnych definicji arteterapia to forma terapii, która wykorzystuje media artystyczne jako podstawowy element komunikacji. Dla większości stanowi ona po prostu okazję do odkrycia siebie na nowo.

SW