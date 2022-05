Każdy uczeń wybiera swoją ścieżkę. Tak uczą w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym GEM

- Nasi uczniowie są ludźmi młodymi o licznych talentach, zamiłowaniach i pasjach, które rozwijają poza planem lekcji w sporcie, wolontariacie lub na płaszczyźnie artystycznej - mówi Senia Martuszewska, dyrektorka Grupy Edukacyjnej Menedżer (GEM). - Do określenia swojego poziomu wiedzy z przedmiotów wystarczy im wynik z egzaminu maturalnego, który jak widać jest całkiem niezły. Szkoła szanuje takie wybory i nie stara się przymuszać uczniów do udziału w olimpiadach.

Społeczne LO GEM z ul. Żółkiewskiego w Toruniu nie znalazło się w publikowanym przez nas przed miesiącem rankingu ogólniaków przygotowanym przez portal WaszaEdukacja.pl. Wszystko z powodu kryteriów, które przyjęto w tym zestawieniu. Przy jego tworzeniu pod uwagę brane były nie tylko wyniki matury w 2021 roku, ale również udział w olimpiadach i konkursach. Dodatkowym czynnikiem była liczba maturzystów przystępujących do egzaminów.

Dobra szkoła

W zestawieniu, gdzie pod uwagę brane są wyłącznie wyniki matur (wg danych z OKE w Gdańsku), Społeczne Ogólnokształcące Liceum GEM zajmuje szóste miejsce wśród toruńskich ogólniaków. Średnia maturalna szkoły to 76,88. Przed nią znalazły się Uniwersyteckie LO (88,71), I LO (83,66), IV LO (82,71), X LO (80,20) i V LO (79,26). Szkołę przy ul. Żółkiewskiego powołano do życia w 1993 roku. Obecnie w ramach GEM działa podstawówka i liceum ogólnokształcące.

Indywidualne podejście do ucznia

Istotą kształcenia w ogólniaku jest utworzenie przez ucznia indywidualnej ścieżki edukacyjnej. Oznacza to, że klasy nie są profilowane, a młodzież w drugiej klasie obiera swoją ścieżkę otrzymując na każdy wybrany przez siebie przedmiot dodatkowe godziny. Każdy uczeń ma odrębny tygodniowy plan lekcji, w którym jedynie język polski, matematyka, języki obce ( na poziomie podstawowym), oraz wychowanie fizyczne są lekcjami wspólnymi. Pozwala to każdemu młodemu człowiekowi na osiągnięcie optymalnych wyników i solidne przygotowanie do matury.