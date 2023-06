KH Energa Toruń wzmacnia defensywę. Tak wygląda aktualna kadra zespołu

Albin Thyni Johansson to oczekiwane od dłuższego czasu wzmocnienie defensywy toruńskiej drużyny. 21-letni Szwed (190 cm, 92 kg) będzie jednym z najmłodszych obcokrajowców w KH Energa. Zawodową karierę zaczynał trzy lata temu z dużego C, gdy w ramach wypożyczenia zagrał 18 meczów w szwedzkiej ekstraklasie SHL w barwach Lulea Hockey, a do tego zadebiutował w Lidze Mistrzów. Dwa ostatnie sezonu młody obrońca spędził w Pitea HC, który występuje w niższej szwedzkiej lidze HockeyEttan. W sumie zagrał w 52 spotkaniach, strzelił 7 goli, dołożył 12 asyst.

Roiku Tiainen to 27-letni napastnik, który imponuje warunkami fizycznymi, mierzy194 cm wzrostu i z pewnością będzie jednym z najwyższych graczy w PHL. W swojej karierze sporo czasu spędził w Metis, niższej lidze w Finlandii, a ostatnio grywał poza swoim krajem. Poprzedni sezon podzielił między II-ligowy słowacki HK Martin (28 meczów, 8 goli, 4 asysty) i III-ligowy niemiecki Hannover Indians (16 - 6 -11).