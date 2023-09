KH Energa Toruń zaczyna sezon w Tauron Hokej Lidze. Pierwszy mecz w Krakowie. "Stać nas na zwycięstwo w każdym meczu" Joachim Przybył

KH Energa Toruń rozpocznie sezon w Krakowie Andrzej Banas

To ma być przełomowy sezon dla polskiego polskiego ale i dla KH Energa Toruń. LIczymy na awans do play off, a potem dobre mecze reprezentacji na mistrzostwach świata elity. Na co stać przebudowany zespół z Torunia? Jest w składzie kilku nowych obiecujących hokeistów.