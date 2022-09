Kibicowaliście Apatorowi w meczu z Włókniarzem? Zobaczcie zdjęcia z trybun!

Emocje były do końca. Ostatecznie żużlowcy For Nature Solutions Apatora Toruń pokonali na Motoarenie w pierwszym meczu o brązowy medal Włókniarza Częstochowa 46:44. Zaliczka przed rewanżem (w sobotę, 24 września) niewielka, ale cieszy wygrana, którą będziemy mogli dopisać do statystyk. Byliście na trybunach w niedzielę? Zobaczcie, czy jesteście na zdjęciach. Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię"!

Marcin Orłowski