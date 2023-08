Kidawa-Błońska i Szramka na liście KO w okręgu toruńsko-włocławskim? Nowe ustalenia "Nowości"

To Małgorzata Kidawa-Błońska będzie numerem jeden na liście KO w Toruniu w nadchodzących wyborach. To jednak nie koniec kadrowych niespodzianek

Obecna wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska ma być wyborczą lokomotywą Koalicji Obywatelskiej w Toruniu. Na liście są kolejne niespodzianki - miejsce na niej ma dostać poseł Paweł Szramka. Jak ustaliły "Nowości", nie będzie tam natomiast posła Roberta Kwiatkowskiego.

Toruńska lista Koalicji Obywatelskiej na czele z Małgorzatą Kidawą-Błońską ma być mocna. Tym bardziej, że na drugim miejscu znajdzie się poseł Arkadiusz Myrcha (w Sejmie od 2015 roku), a na trzecim - Iwona Hartwich (w Sejmie od 20219 roku). - W środę rada krajowa zajmie się zatwierdzaniem list kandydatów do parlamentu. Kiedy wszystko będzie jasne, my będziemy o tym informować lokalnie - powiedział "Nowościom" poseł Arkadiusz Myrcha. - A pani wicemarszałek Kidawa-Błońska może być lokomotywą wyborczą w każdym okręgu w Polsce, także w Toruniu.

Kim jest toruńska "jedynka"?

Tu warto przypomnieć, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest w parlamencie od 2005 roku. Ma 66 lat, jest rodowitą warszawianką. Była wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Etyki Poselskiej oraz członkinią Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. W 2010 roku była rzecznikiem prasowym kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego oraz w wyborach parlamentarnych w 2011 roku pełniła funkcję rzecznika prasowego Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Była rzecznikiem prasowym rządów - Donalda Tuska i Ewy Kopacz. W grudniu 2019 r. uzyskała nominację na kandydatkę PO w wyborach prezydenckich. Pod koniec marca 2020 r. zawiesiła swoją kampanię po wybuchu pandemii COVID-19, a w maju zrezygnowała z ubiegania się o urząd prezydenta RP. Obecnie jest wicemarszałkiem Sejmu.

Niespodzianki na liście

Kto zajmie kolejne miejsca na liście KO w okręgu toruńsko-włocławskim? Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, numer 4 to poseł Tomasz Szymański z Grudziądza, parlamentarzysta od kilku kadencji. Na "piątce" ma się znaleźć przewodniczący Rady Miasta Włocławka Krystian Łuczak, a na "szóstce" - radna sejmiku województwa Katarzyna Lubańska. Miejsce nr 7 na liście przypadnie przedstawicielowi Brodnicy. Władze regionalne PO proponowały na nie wiceburmistrza tego miasta Krzysztofa Hekerta, ale dostanie je poseł Paweł Szramka. To obok "jedynki" dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej największa niespodzianka na liście KO. Poseł Szramka w 2015 roku został posłem z listy Kukiz'15, cztery lata temu - jako lider listy Koalicji Polskiej, tworzonej wtedy przez PSL i kukizowców. W trakcie obecnej kadencji poseł Szramka opuścił Koalicję Polską i wstąpił do koła poselskiego Polskie Sprawy. Kilka miesięcy temu założył partię Dobry Ruch.

Na ostatnim, 26. miejscu na liście KO znajdzie się były poseł i były wiceminister w kilku resortach Grzegorz Karpiński. Wiosną przyszłego roku ma być kandydatem KO/PO w wyborach na prezydenta Torunia. Nie jest to oczywiście przeszkodą w kandydowaniu do Sejmu.

Bez Kwiatkowskiego i Wenderlicha?

Jak ustaliły "Nowości", o miejsce na toruńsko-włocławskiej liście KO bezskutecznie zabiegał poseł Robert Kwiatkowski, który cztery lata temu z tego okręgu wszedł do Sejmu z listy Lewicy. Kandydatem KO do Sejmu chce być też były wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich, niegdyś z SLD. Z nieoficjalnych informacji wynika, że nie zadawala go jednak proponowane mu odległe miejsce na toruńsko-włocławskiej liście.

Wiadomo już także, kto będzie kandydatami do Senatu w ramach paktu senackiego opozycji w Toruniu i okolicy. W okręgu z Toruniem oraz powiatami toruńskim i chełmińskim nie będzie nim ostatecznie były senator Przemysław Termiński, o którego mocno zabiegał lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Do Senatu wystartować tu ma poseł Tomasz Lenz. Kandydatem opozycji do Senatu w okręgu grudziądzko-brodnickim będzie senator Ryszard Bober (Trzecia Droga/PSL), a we włocławsko-lipnowskim - wiceprezydent Włocławka Krzysztof Kukucki z Lewicy.

Lenz podpadł, ale idzie do Senatu

Już od wiosny było wiadomo, że Tomasz Lenz nie znajdzie się na listach KO do Sejmu. Jak napisaliśmy wyżej, znajdzie się na tych do Senatu. Toruński poseł był mocno krytykowany po niefortunnej wypowiedzi sprzed roku. Przypomnijmy, że podczas dyskusji polityków w TVP Info o inflacji, poseł Lenz powiedział: „Zastanówmy się, czy okresowo nie ograniczyć wypływ pieniądza na rynek (...) Czyli może jednak zawiesić "czternastkę", "piętnastkę". Jeżeli obiecujemy "czternastkę", "piętnastkę", ludzie te pieniądze otrzymują, biegną do sklepu, te pieniądze wydają i znowu nakręcają inflację”. Wokół tych stwierdzeń zrobiło się bardzo głośno. Zostały przedstawione jako zapowiedź wstrzymania programów socjalnych, wprowadzonych przez PiS, po ewentualnym powrocie PO do władzy.

Od wypowiedzi posła Lenza odciął się wówczas lider PO, Donald Tusk. Uznał ją za co najmniej niefortunną, nieoddającą stanowiska PO. Przypomniał, że posłowie tej partii głosowali w Sejmie za czternastymi emeryturami. Zapewnił, że PO po objęciu władzy utrzyma programy socjalne.