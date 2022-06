Kiedy na Wiśle pojawiły się pierwsze parowce? Jak długo trwał rejs z Torunia do Warszawy i ile kosztował?

„Dawniej, gdy w stronach tutejszych nie było jeszcze tyle mleczarni wyrabiali włościanie ser śmietankowy bardzo smaczny – czytamy w „Gazecie Toruńskiej” z 27 maja 1902 roku. - Wyrabiano go wiele, a że był pokupny, przeto fabrykacya sera szwajcarskiego i tylżyckiego była mniej intratną. Ceny za sery te spadły do 25 marek od cetnara. Teraz włościanie odsyłają mleko licznym mleczarniom, a sera śmietankowego wyrabiają tylko dla własnej potrzeby. Tylko pewna liczba włościan wyrabia jeszcze ser śmietankowy na sprzedaż, otrzymują za cetnar do 50 marek”.