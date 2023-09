Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w roku 2024? Dowiedz się konkretów i zyskaj 500 zł

Waloryzacje i tablice dalszego trwania życia a wysokość emerytury

To zaś bezpośrednio wpływa na to, że w interesie przyszłego emeryta jest to, aby w odpowiednim momencie przejść na emeryturę i zakończyć pracę zarobkową. Przy dobrym wyborze takiego terminu możemy zwiększyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych.

Każdy z nas w trakcie pracy zawodowej opłaca składki do ZUS, a także gromadzi kapitał początkowy. to zaś składa się na kapitał emerytalny - a od niego zależy wysokość naszej emerytury . Przynajmniej teoretycznie. W praktyce na wysokość świadczenia emerytalnego wpływają również inne czynniki, a przede wszystkim:

Kiedy przejść na emeryturę w 2024 roku?

Wiele wskazuje na to, że nadchodzący rok 2024 będzie podobny do obecnego. Jednak to też oznacza, że najkorzystniejsze będzie przejście na emeryturę w styczniu lub lutym. Oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że możliwość ta pojawia się dopiero wtedy, gdy ukończymy odpowiedni wiek emerytalny - dla kobiet jest to 60. rok życia, dla mężczyzn 65. Oznacza to też, że jeśli ktoś ma urodziny w marcu, najwcześniej od tego miesiąca może pobierać świadczenie emerytalne i najkorzystniejsze opcje już są poza zasięgiem tej osoby.